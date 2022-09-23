Van gündem haberleri: Van'da 21 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Van yerel gündem haberine göre Van'ın Edremit ilçesinde menfezde saklanan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Van'ın Edremit ilçesinde menfezde saklanan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, menfezde saklandıkları belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Mesut Varol Jandarma Edremit Göçmen Van Güncel Haberler

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