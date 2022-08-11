Van gündem haberleri | Van'da 1 kilo metamfetamine 1 gözaltı Van gelişmesine göre VAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirilirken, F.K. ise gözaltına alındı. VAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirilirken, F.K. ise gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürürken, jandarma sorumluluk bölgesindeki adreste uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine dün adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 24 gram metamfetamin ele geçirilirken, savcılığın talimatıyla F.K. de yakalanarak, gözaltına alındı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz Jandarma Güncel Haberler

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