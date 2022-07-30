Van gündem haberleri: Özalp'ta alt yapı ve yol çalışmaları devam ediyor

Van'ın Özalp ilçesinde, belediye tarafından merkez ve kırsal mahallelerde başlatılan altyapı, parke taşı, asfalt, sel yataklarının ıslahı ve menfez çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, ilçe merkezinde parke taşı yenileme ve asfalt çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Belediye olarak birçok hizmeti vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirten Nasır, havaların ısınmasıyla ilçenin her yerinde çalışma başlattıklarını aktardı.

İlçenin daha modern hale getirilmesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Nasır, "Bütün çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Belediye olarak hazırladığımız ve bu yıl tamamlayıp hizmete sunmayı planladığımız birçok projemiz bulunuyor." dedi.