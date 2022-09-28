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Van gündem haberleri: İpekyolu'nda okul kantinleri denetlendi

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Van gündem haberleri: İpekyolu'nda okul kantinleri denetlendi

Van haberler: Van'ın İpekyolu ilçesinde okul kantinleri denetlendi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde okul kantinleri denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat Şube Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Denetimde kantinlerin çalıştırma ruhsatları, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihlerini inceleyen ekipler, insan sağlığı için risk teşkil eden ürünlere yönelik uyarılarda bulundu.

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Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

İpekyolu Van Güncel Haberler

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