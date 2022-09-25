Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van gündem haberleri: Erciş'te gökyüzündeki sıralı ışıklar hayrete düşürdü

Güncel Haberler

Van haberi... Erciş'te gökyüzündeki sıralı ışıklar hayrete düşürdü Van'ın Erciş ilçesinde gökyüzünde sıralı şekilde tren vagonları gibi ilerleyen ışıklar görenleri hayrete düşürdü.

Erciş'te gökyüzündeki sıralı ışıklar hayrete düşürdü

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde gökyüzünde sıralı şekilde tren vagonları gibi ilerleyen ışıklar görenleri hayrete düşürdü. Sıralı ışık kümesinin Starlink uydularına ait olduğu öğrenildi.

Işıkları gören Saim Kendir, Erciş'te sahilde çocukları parka getirdiğini belirterek, "Çocuklarla gökyüzüne baktığımızda sıralı bir şekilde ışıkların gittiğini gördük hayret ve şaşkınlıkla seyrettik. Sonuna kadar da izledik gökyüzünde görüntü belirdikten sonra yavaş yavaş göz önünden kaybolup gitti" dedi. Hayrunnisa Kendir ise "Bugün biz gökyüzüne baktık, ben buldum. Yukarıya baktığımızda sürüyle yıldız gördük, hem hiç sıralarından ayrılmadılar çok fazla şaşırmıştık şu tarafa doğru gittiler" diye konuştu.

Öte yandan, ışıkların Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularına ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Güncel

Kenevir Van Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title