Van gündem haberleri... Bülent Kuşoğlu, Edremit Kitap Fuarı'nda Ziyaretçilere Aşure Dağıttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 5. Edremit Kitap Fuarı'na katıldı ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile birlikte ziyaretçilere aşure dağıttı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Balıkesir'de Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Edremit Kitap Fuarı'na katıldı. "Ölmez Ağacının Gölgesinde Kitap" başlığı ile düzenlenen fuara katılan Kuşoğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile birlikte ziyaretçilere aşure dağıttı.

Kuşoğlu'na, CHP İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcıları Erol Bektaş ve Metin Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan da eşitlik etti. Kuşoğlu daha sonra Başkan Arslan'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra CHP İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan'ı da ziyaret eden Kuşoğlu, partili kadınlarla sohbet etti.