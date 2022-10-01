Van gündem haberi: Van Ticaret Borsası Başkanı Süer 93 oyla yeniden başkan seçildi Güncel Haberler Gelen Van haberlerine göre Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, bugün yapılan seçimler sonucu yeniden başkanlığa seçildi. Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, bugün yapılan seçimler sonucu yeniden başkanlığa seçildi. Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, borsa üyeleri, kurumun binasında gerçekleştirilen seçimde sandık başına gitti. Mevcut başkan Nayif Süer ile Enver Memduhoğlu'nun aday olduğu seçimlerde 93 oy alan Süer, yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Memduhoğlu ise 46 oy aldı. Süer, seçime ilgi gösteren tüm üyelere teşekkür ederek, bundan sonra da kentin gelişmesine yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Güncel Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu Van Güncel Haberler

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