Van gündem haberi: Van'ın yüksek rakımlı göllerinde ilk kez araştırma yapıldı

Van'ın yüksek rakımlı göllerinde ilk kez araştırma yapıldı

Ulaşımı zor yüksek rakımlı göller balıklandırılacak

Araştırma ekipleri kıyısı bataklık olan göl suyuna ulaşmakta zor anlar yaşadı

VAN - Van il sınırları içerisinde yer alan ulaşımı zor ve rakımı yüksek göllerde balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla, yüzey suyunda fiziksel ve kimyasal parametrelerin ölçümleri yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van ilinde bulunan göl ve göletlerin su kalitesinin belirlenmesi, kirlenmeyle ilgili sorunların ortaya konulması ve balıkçılık çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla göl ve göletlerin yüzey suyunda bazı fiziksel ve kimyasal parametrelerin ölçümleri yapıldı. Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, araştırma yapmak ve sudan numune almak için rakımı yüksek göllere ulaşmak için büyük zorluk yaşadı. İlk olarak Çaldıran ilçe sınırlarında bulunan Hıdırmenteş Gölü'ne giden ekipler, göl suyunda analiz ölçümleri aldı. Daha sonra Çaldıran ilçesinin doğusunda bulunan Süphan Gölü'ne giden ekipler buradan da gerekli analiz ölçümleri yaptı. Her iki gölden alınan su numunesi örneğiyle suyun kimyasal analizlerin yapılması için laboratuvara gönderildi. Özellikle Süphan Gölü'nde numune almaya çalışan ekipler, göl kıyısının bataklık olması nedeniyle suya ulaşmak için zor anlar yaşadı.

"Balıkçılığa katkı sağlanacak"

İHA muhabirine konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, bu çalışmayla göl ve göletlerdeki balıklandırmayla yetiştiriciliğe ve avcılığa katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Bu çerçevede Van'daki 10 gölde su numunesi aldıklarını ifade eden Görentaş, "Göllerdeki çeşitli parametrelere baktık. Bölgede parametreleri inceledik ve alınan numuneleri laboratuvara gönderdik. Burada suyun kalitesi, kirlilik durumu ve diğer yönlerine bakılarak çalışmalara yön verilecekti" dedi.

"Göllere 350 bin sazan yavrusu bırakılacak"

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle balıklandırma çalışması yaptıklarını dile getiren Görentaş, "Genellikle göl ve göletlerimize sazan balığı bırakıyoruz. Bu yıl da yaklaşık 350 bin sazan yavrusu getirerek uygun gördüğümüz göletlere bırakacağız. Önümüzdeki günlerde laboratuvar sonuçlarına bakarak bakanlığımıza göndereceğiz. Çıkan sonuçlar ise kamuoyuyla paylaşılacaktır" diye konuştu.