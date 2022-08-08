Van gündem haberi | Van'daki terör operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı Van gündem haberi: Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Temmuz-07 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Güncel AA / Emre Ilıkan PKK Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van gündem haberi | Van'daki terör operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.