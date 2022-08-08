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Van gündem haberi | Van'daki terör operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Van gündem haberi | Van'daki terör operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van gündem haberi: Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Temmuz-07 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

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