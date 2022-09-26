Van gündem haberi: Van'da terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
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Van gündem haberi... Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik geçen hafta yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik geçen hafta yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 19-25 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda 4 FETÖ ve 5 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler, hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel