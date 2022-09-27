"Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeleri, "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" programı kapsamında, Van'da toplantı düzenledi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nun, sahadan aldığı bilgileri ilk ağızdan derlemesi ve bu bilgilerin politika haline getirilmesi açısından toplantıların faydalı olduğunu belirtti.

Güzel bir toplantının gerçekleştirildiğini aktaran Balcı, "Misafirlerimizi Van'ımızda ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Toplantının memleketimize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ise program kapsamında dördüncü ziyaretlerini Van'a gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının, dezavantajlı grupların ve kamu kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelerek Van'ın önemli sosyal sorunlarının neler olduğuna yönelik önemli bilgiler elde ettiklerini dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal politika uygulamalarında son 20 yıllık dönem içinde devrim niteliğinde çalışmalar, politikalar ve hizmet modelleri geliştirildi. Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere engelliler, yaşlılar, çocuklar, şehit yakınları, mevsimlik tarım işçileri gibi birçok grubu kapsayan bu politikaların nasıl ele alındığı, vatandaş gözünde nasıl değerlendirildiği ve burada sosyal politika ihtiyaçlarının neler olduğunun belirlenmesi noktasında bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Halk temelli sosyal politikaların 20 yıl boyunca uygulandığını görmekteyiz. Gerçekten de gelir dağılımının eşit bir şekilde vatandaşlara yansıması noktasında sosyal politikalar çok önemli bir yere sahip. Biz de burada 7 bölge 7 il kapsamında Van'ı ziyaret ettik. Burada önemli bilgiler elde ettik. Tüm katılımcılara teşekkür etmek isterim. Ankara'ya döndükten sonra verileri işleyerek üst makama arz edeceğiz. "

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Kurul Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da katıldı.