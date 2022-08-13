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Van gündem haberi... Van'da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kurulacak

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Van gündem haberi... Van'da 'Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği' kurulacak

Van gündem haberi... Van'da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin kurulmasına karar verildi.

Van'da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin kurulmasına karar verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Van'da birliğin kurulmasına izin verildi.

Birlik, Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyelerinin de desteğiyle yaklaşık 20 bin kilometrekarelik mülki sınırda bulunan rehabilitasyona ve bakıma muhtaç evcil ve yabani sahipsiz hayvanların en iyi şekilde korunmasını sağlayacak.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kurulacak birlik sayesinde Van'da, kanadı kırık bir kuşun, ayağı kırık bir kedinin ve köpeğin kalmayacağını belirtti.

Hayvanları önemsediklerini aktaran Balcı, Aç, açıkta hayvan kalmaması, yaralarının ve hastalıklarının tedavi edilmesi için çalışıyoruz. Hayvanlara merhamet etmeliyiz. Onlar bizim hayatımızın vazgeçilmez parçalarıdır. Van'ımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

AA / Mesut Varol - Güncel

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