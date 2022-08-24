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Van gündem haberi: Van'da 'Eren Abluka-35 Operasyonu' başlatıldı

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Van gündem haberi: Van'da 'Eren Abluka-35 Operasyonu' başlatıldı

Van bölgesinden gelen habere göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da 622 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da 622 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van'da 'Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu' başlatıldı. Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda; jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerinden oluşan 622 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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