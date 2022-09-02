Çeşitli suçlardan aranan hükümlü evindeki gizli bölmede yakalandı Güncel Haberler Van'da, "terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı. Van'da, "terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etti. Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, "hırsızlık" ve "terör örgütü PKK'ya bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Mesut Varol Van PKK Güncel Haberler

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