Van gündem haberi: Van'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı Güncel Haberler Edinilen Van gelişmesine göre Van'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Van'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 26 Ağustos-1 Eylül'de yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Varol Van Güncel Haberler

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