Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van gündem haberi: Van'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Van gündem haberi: Van'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

Edinilen Van gelişmesine göre Van'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 26 Ağustos-1 Eylül'de yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title