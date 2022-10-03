Van gündem haberi | Van'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi tutuklandı Güncel Haberler Gelen Van haberlerine göre Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 47 kişi yakalandı, 27'si tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 47 kişi yakalandı, 27'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 20 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 36 yıl hapis cezası bulunan 15 kişi tutuklandı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı, 12'si tutuklandı. Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 4 kişi yakalandı. Operasyonlarda, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, fişek, balta, bıçak ve çalıntı eşyalar ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / Necat Hazar Asayiş Şube Müdürlüğü Van Güncel Haberler

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