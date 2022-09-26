Van gündem haberi: Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı Güncel Haberler Van gündem haberi: Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 50 kişi yakalandı, 18'i tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 50 kişi yakalandı, 18'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce, 19-25 Temmuz tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 34 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 18 yıl hapis cezası bulunan 8 kişi tutuklandı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 15 kişi hakkında işlem yapıldı, 10'u tutuklandı. Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan bir kişi yakalandı. Operasyonlarda, 8 tabanca, 69 fişek ve çalıntı eşyalar ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / Necat Hazar Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van gündem haberi: Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.