Van gündem haberi | Van'da 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van bölgesinden gelen habere göre Van'ın Saray ilçesinde 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
- Güncelleme:
Van'ın Saray ilçesinde 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalına operasyon düzenledi.
Arazide yapılan aramada, ağaçlık alana gizlenmiş 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
AA / Emre Ilıkan - Güncel