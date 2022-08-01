Van gündem haberi | Van'da 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Van gündem haberi | Van'da 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van gündem haberi | Van'da 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van bölgesinden gelen habere göre Van'ın Saray ilçesinde 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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Van'ın Saray ilçesinde 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalına operasyon düzenledi.

Arazide yapılan aramada, ağaçlık alana gizlenmiş 4 kilo 454 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Saray Van Güncel Haberler

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