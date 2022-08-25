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Van gündem haberi: Van'da 307 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Van gündem haberi: Van'da 307 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gelen Van haberine göre İçişleri Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonda 307 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonda 307 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin gençleri zehirleyen ve terör örgütünün en büyük finans kaynağı olan uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda, Van İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Piyade Hudut Tugay Komutanlığınca Başkale ilçesi Sualtı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 153 kilogram metamfetamin ve 154 kilogram toz esrar olmak üzere 307 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen metamfetaminin, Van'da tek seferde ele geçirilen en fazla metamfetamin miktarı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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