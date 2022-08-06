Van gündem haberi... Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi Van haberine göre Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi. Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve 6. Hudut Tugay komutanlıklarına bağlı ekipler, ilçe kırsalına düzenledikleri operasyonda şüpheli Z.M'nin çantasında arama gerçekleştirdi. Çantasında 3 paket halinde 3 kilo 172 gram kokain ele geçirilen Z.M, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Özkan Bilgin Jandarma Saray Van Güncel Haberler

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