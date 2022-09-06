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Van gündem haberi: Van'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi

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Van gündem haberi: Van'da 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi

Gelen Van haberine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle uğraşanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Takip sonucu Y.B'nin ilçedeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 2 çuvala gizlenmiş 17 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.B, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

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