Van yerel haberi: Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' Van'dan yola çıktı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştıracak "İyilik Treni" Van'dan hareket etti.

Pakistan halkının yaralarını sarmak üzere gıda ve hijyen malzemelerini taşıyan tren için Tuşba ilçesindeki GAR Müdürlüğü'nde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi. Törende açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, dost ve kardeş ülke Pakistan'da büyük bir sel afetinin yaşandığını belirterek, Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Millet olarak en büyük görevlerinin zor günlerde Pakistanlı kardeşlerinin yanında olmak, elindeki ekmeği bölüşmek ve paylaşmak olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Burada paylaştığımız ülkenin ismi, dost ve kardeş Pakistan'dır. Bir kez daha kardeşlerimizin yaşamış olduğu bu sel felaketinden dolayı acılarını paylaşıyoruz. Bu acıları paylaşmak yetmez. 39 vagonumuzda, 21 ilimizden toplamış olduğumuz yardımlar, vatandaşlarımızın gerçekten duaları, aziz milletimizin destekleri var. Tüm acıyı belki dindirmez ama en azından Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu burada bir kez daha göstermek durumundayız. Çünkü bu kardeşlerimiz, zorda olduğumuzda her daim yanımızda ilk gördüğümüz kardeşlerimiz olmuştur" dedi.

Afetlere karşı her zaman gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Bakan Kirişci, "Rabb'im İslam coğrafyası olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde bu tür sel felaketlerini hiç kimseye yaşatmasın. Çünkü bu tahammül edilebilecek, katlanılabilecek bir acı ve sıkıntı değil ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Evet bunlar tabiat olayları, afetler vesaire ama biz de ülkeler olarak daha tedbirli, daha dikkatli olmalı ve bu afetler yaşanmadan alınması gereken tedbirleri almak durumundayız. İnsan olarak bizlere düşen bu tedbirleri zamanında ve yerinde almaktır. Pakistan'da muson yağmurlarının vermiş olduğu bir tahribat ve Pakistan tarihinde de eşi benzeri görülmemiş bu felaketten dolayı kardeşlerimizin acılarını bir kez daha paylaştığınızı belirtiyoruz. Van'ımızın bu güzel ilçesinden 39 vagondan müteşekkil bu trenimizi dualar eşliğinde kardeşlerimize ulaştıracağız. Rabb'im Pakistanlı kardeşlerimizin ve dünyada sıkıntı yaşayan bütün kardeşlerimizin sıkıntılarını, elemlerini gidersin. Bir daha da bu sıkıntıları yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İyilik Treni dualar eşliğinde uğurlandı.

Törene; AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı. - VAN