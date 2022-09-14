Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van gündem haberi... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan milli sporcu Özalp'a altın ödülü

Güncel Haberler

Van gündem haberi... Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan milli sporcu Özalp'a altın ödülü

Van haberi... Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, milli sporcu Abdurrahim Özalp'ı altınla ödüllendirdi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, milli sporcu Abdurrahim Özalp'ı altınla ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Cagliari kentinde düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonasında altın madalya kazanan Abdürrahim Özalp'ı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ve judo antrenörünü kabul etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacıbaktaşoğlu, Özalp'ın uluslararası şampiyonada büyük bir başarı gösterdiğini belirtti.

Özalp'ı kutlayan Hacıbektaşoğlu, "Bizlere büyük bir sevinç ve gurur yaşatan milli sporcumuz Abdürrahim kardeşimizi, antrenörü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğünü tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum." dedi.

Hacıbektaşoğlu, Özalp'ı altınla ödüllendirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Özalp Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title