Van haber: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Caparov'un, Kırgızistan'a çeşitli temasları için gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang ile yaptığı görüşmede, Kırgız-Çin stratejik ortaklığının daha da kapsamlı geliştirilmesi, küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Caparov, Çin Dışişleri Bakanı'nın, Kırgızistan'a yaptığı ziyaretinin iki devlet arasındaki stratejik iş birliğinin üst düzey ve aktif dinamiklerine işaret ettiğini belirterek, Konuk Bakan'ın iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklığın geliştirilmesine ve Kırgızistan ekonomisini geliştirmeyi amaçlayan büyük ölçekli projelerin uygulanmasına verdiği desteğe yönelik kişisel ilgisini çok takdir ettiğini vurguladı.

Kırgızistan, Çin'i dış ekonomide ana ortağı olarak görüyor

Caparov, Kırgızistan'ın, dış ekonomik ilişkiler alanında Çin'i ana ortağı olarak gördüğünü belirtti.

Bu ziyaretin, Kırgız-Çin ilişkilerinde parlak bir tarihi dönüm noktası olacağına olan inancını dile getiren Caparov, "Karşılıklı ticareti geliştirmek ve ortak yatırım projelerini teşvik etmek istiyoruz. Ülkemizin kalkınma stratejisini Çin tarafının "Tek Kuşak - Tek Yol" girişimi ile bütünleştirerek, ticari ve ekonomik iş birliğini kolaylaştırmak istiyoruz." dedi.

Kırgızistan, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşa edilmesini önerdi

Caparov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinin ülkesi için milli bir proje olduğunu vurgulayarak, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde eylülde yapılacak olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nde Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesi ile ilgili belgenin imzalanmasını önerdi.

Çinli uzmanların Kırgızistan'a gelerek saha araştırmaları için çalışmaya başladıkları için minnettarlığını dile getiren Caparov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun, Çin yönetiminin, "Tek Kuşak-Tek Yol" girişimine önemli bir katkı olacağını kaydetti.

Çin, Kırgızistan ile dostane ilişkilere değer veriyor"

Sıcak karşılama için teşekkür eden Vang, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in en iyi dileklerini ve selamlarını iletirken, Çin tarafının Kırgızistan ile dostane ilişkilere değer verdiğini vurguladı.

Vang, Kırgızistan'daki siyasi ve sosyal istikrarı ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın reformlarını gerçekleştirme konusundaki kararlılığını çok takdir ettiğini ifade etti. Vang, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından gerçekten iyi arkadaş, iyi komşu, kardeş ve samimi ortaklar olduk. Gerçekten kapsamlı bir stratejik ortaklık kurduk. Mevcut sonuçları zenginleştirmeli, 30 yıl boyunca elde edilen bu sonuçlara değer vermeli ve ayrıca gelecek 30 yıl içinde ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yeni net hedefler koymalıyız."

Vang, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesine ilişkin, Çin tarafının üç tarafın katılımıyla bir fizibilite çalışması yapmaya hazır olduğunu kaydetti.