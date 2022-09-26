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Van gündem haberi | Gürpınar'da düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başladı

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Van gündem haberi | Gürpınar'da düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başladı

Edinilen Van gelişmesine göre Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başladı.

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başladı.

İlçede spora olan ilgi ve mahalleler arası dayanışmanın artırılması amacıyla düzenlenen turnuvaya 30 takım katıldı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, turnuvanın ilk maçında ilçe stadyumunda karşılaşan Işıkpınar Gençlik spor ile Akdoğu spor takımlarına başarı diledi.

Tanış, yaptığı açıklamada, ilçedeki gençleri sporla buluşturmak için faaliyetler yaptıklarını belirtti.

Turnuvanın ilçede spor şöleni havasında sürdüğünü aktaran Tanış, "Geleneksel hale getirdiğimiz futbol turnuvası ile ilçemizde sosyal ve sportif aktiviteleri canlandırarak, vatandaşlarımız arasında dayanışmayı ve dostluğu pekiştiriyoruz. Futbol turnuvamız sayesinde gençlerimizin her yıl artan coşkusuna şahit oluyoruz. Biz de gençlerimizin bu enerjisine ortak oluyoruz. Gürpınar Belediyesi olarak 7'den 70'e her alanda kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler düzenliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel

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