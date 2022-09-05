Van gündem haberi: Bakan Kurum: Van Gölü'nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı

Van gündem haberi | ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,"Şu ana kadar Van Gölü'nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,"Şu ana kadar Van Gölü'nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı. Gölümüzde arıtılmamış bir gram su bırakmayacağız" dedi

Van Gölü'nde kötü koku ve görüntüye sebep olan dip çamurunu temizleme çalışmaları, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı kapsamında, Van Merkezi Atık Su Arıtma Tesisinin devreye alınmasının ve hayvansal faaliyetten kaynaklanan kirliliğin azaltılmasının ardından başlatıldı. Temizlik çalışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Murat Kurum, eşsiz doğal güzelliklere, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan Van Gölü'nün korunarak sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve bölgede çevre koruma bilincinin artırılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Kurum, "Önce kirliliğin nedenlerini giderdik, sonra da temizliğe başladık. Şu ana kadar Van Gölü'nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı. Gölümüzde arıtılmamış bir gram su bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.