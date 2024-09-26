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Van Gölü Su Seviyesini Yağışlar Korudu

Van Gölü Su Seviyesini Yağışlar Korudu
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Prof. Dr. Alaeddinoğlu, bu yılki ekstrem yağışların Van Gölü'ndeki geri çekilmeyi sınırladığını ve su seviyesinin korunmasına büyük katkı sağladığını açıkladı. Gelecek bahar aylarına kadar bu beslenme sürecinin devam etmesi bekleniyor.

Van Gölü'nün su seviyesi yağışlarla korundu

Prof. Dr. Alaeddinoğlu: " Van Gölü'nde yaşanan geri çekilme bu yıl sınırlı kaldı"

VAN - Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, son yıllarda Van Gölü'nde yaşanan geri çekilmenin bu yılki yağışlar sayesinde seviyesinin korunduğunu söyledi.

Bu yıl bahar aylarında Van Gölü Havzası'na düşen ekstrem yağışlar, gölün su seviyesinin korunmasına büyük katkı sağladı. Haziran ayına kadar rekor seviyelerde yağışın kaydedildiği havzada, bu yağışların bir kısmı doğrudan yüzey akışlarıyla göle ulaşırken, önemli bir kısmı da toprağa sızarak yeraltından gölü beslemeye devam ediyor. Bu sürecin önümüzdeki bahar aylarına kadar devam edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bu yılki yağışların etkisiyle gölün su seviyesinin önemli ölçüde korunmuş olduğuna dikkat çekti.

"Van Göl'ü yer altı sularıyla beslenmeye devam edecek"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, 2024 yılının bahar aylarında her ay ekstrem derecede yağışların düştüğünü belirtti. Suyun topraktaki yolculuğunun biraz zaman aldığını hatırlatan Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Dolayısıyla o yağışlar hala yer altından gölü besliyor. Bu beslenme süreci de muhtemelen bahar aylarına kadar devam edecek. Van Gölü dediğimiz yer, 3 bin 700 kilometrekarelik bir alan, derinliği ise 400 metredir. Buradaki alan kaybı özellikle sığ alanlarda belirgin olarak ortaya çıkması söz konusu olabilir. Ama Van Gölü'nün tamamını düşündüğümüzde özellikle belli noktalarda bu geri çekilmeyi çok daha net görebiliriz. Ancak bunu güney kıyılarında çok net göremezsiniz, çünkü orası birden derinleşiyor" dedi.

"Havadaki nemin yoğuşup yağış olarak düşme şansı var"

Van Gölü'nün özellikle 2024 yılındaki ekstrem yağışlarla beslenmeye devam edeceğini ve bu olumlu sürecin bir sonraki yıl da kendini gösterebileceğini dile getiren Alaeddinoğlu, "Ancak gelecekte yağış miktarlarının nasıl seyredeceği belirsizliğini koruyor. Geçmişte bunu biliyorduk ya da buna ilişkin bir tahmin yürütebilirdik. Bizi önümüzdeki birkaç yıl yağışlı bir süreç mi bekliyor, yoksa yine bir kurak dönem mi bekliyor bilmiyoruz. Dolayısıyla şunu net olarak ifade etmekte fayda var; havzanın çevresinin dağlık alanlarla kaplı olması, o havadaki su buharının yoğuşmasına neden olacak. Dolayısıyla bu yoğuşma Orta Anadolu ile kıyasladığınızda bu bölge açısından olumlu bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Ege'de kıyasladığınızda, orada ormanın üst sınırı yok. Dolayısıyla dağlar çok yüksek değil. Orta Anadolu'da da aynı durum var. Yani Erciyes Dağı ve bir iki noktayı çıkarırsanız çok yüksek alanlar yok. Ama burada havadaki nemin yoğuşup yağış olarak düşme şansı var. Bu da havza adına bir pozitif durumdur" diye konuştu.

"Önümüzdeki bahar ayına kadar göl seviyesinde iyileşme devam edecek"

Bu yıl ekstrem yağışlarla birlikte gölün seviyesini koruduğuna tanıklık ettiklerini ifade eden Alaeddinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son birkaç yılda yaşanan göldeki geri çekilme bu yıl nispeten sınırlı kaldı. Bu da bize şunu gösteriyor: Havzaya düşen yağış belli ölçüde bahar aylarında gerçekleşti ve göldeki çekilme ile buharlaşma arasındaki ilişki her ne kadar buharlaşma galip gelse de göl özellikle bundan sonraki periyotta nispeten kendini koruyacak ve göldeki seviye iyileşmesi bahar aylarına doğru kendini tekrardan göstermeye başlayacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel

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