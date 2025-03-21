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Van Gölü, Sel Sularıyla Kahverengiye Boyandı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yağmur ve sel sonrası, dere yataklarından dökülen sular Van Gölü'nü kahverengiye boyadı. Oluşan manzara havadan görüntülendi ve vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla izledi.

Van Gölü, sel sularıyla kahverengiye boyandı

Sel sularının döküldüğü göl havadan görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yağmur ve sel sonrası dere yataklarından dökülen sular, Van Gölü'nü kahverengiye boyadı.

Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Ahlat ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu. Yağış sonrası sel suları dere yataklarından Van Gölü'ne döküldü. İlçenin Ahlat-Tatvan yolu üzerindeki 7 kilometrelik hattan dökülen sel suları sonrası Van Gölü kahverengiye boyanırken ortaya çıkan görüntü ise havadan görüntülendi.

Öte yandan, Ahlat-Tatvan kara yolunda seyahat eden sürücüler ve vatandaşlar sel suları sonrası kahverengine dönen Van Gölü kıyılarında durup oluşan manzarayı izledi. Vatandaşlardan Yunus Nazlı, ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaştığını, kızıl ve mavi renkleriyle Van Gölü'nün farklı bir görüntüye büründüğünü söyledi. Nazlı, "Van Gölü yağmur sularıyla kızıla dönmüş. İlk defa böyle bir görüntü gördük. Bizde durup videoya çektik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Güncel
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