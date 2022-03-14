Van Gölü sahiline biyolojik göletli park yapılacak

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, İskele sahil şeridinde biyolojik göletli 29 bin metrekarelik parkın yapımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü için hayati önem taşıyan arıtma tesisinin devreye girmesi, sahil şeridinde yapılan dip çamuru temizliği bölgede yeni projelerin de önünü açtı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Yaşar Kemal Parkı bitişiğindeki alanda yapımına başlanan parkta birçok yeniliğe imza atılacak.

29 bin metrekarelik alanda 70 araçlık otopark, gemi konseptli kafe, yürüyüş ve bisiklet yolları, kuş yuvaları, oturma alanları yer alacak, 5 bin metrekarelik sazlık alan ise korunup biyolojik gölet olarak parka renk katacak.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, parkın yapımı için çalışmalara başladıklarını belirtti.

İskele sahil şeridinin gölün kent merkeziyle buluştuğu en yakın alanlardan biri olduğunu ifade eden Kaptanoğlu, "Buraya ulaşım çok rahat ve manzarası da çok güzel bir bölge. Buralar yıllardır atıl durumda bırakılmıştı. Arıtma tesisinin devreye girmesi, gölde yapılan dip çamuru temizliği buraların cazibesini yeniden artırdı. Biz de Yaşar Kemal Parkı bitişindeki alanda biyolojik göletli göl manzaralı bir parkın yapımına başladık. Projemiz çok farklı ve modern. Parkımız bitince çok güzel olacak. Vatandaşlarımız hem burada dinlenip hem de Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izleyebilecek." diye konuştu.