Van Gölü sahilinde çöp temizliği yapıldı
Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü sahilinde biriken çöpler, Uzman Eller Rehabilitasyon Merkezi çalışanları ve gönüllüler tarafından toplandı.
Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü sahilinde biriken çöpler temizlendi.
Belediyeden yapılan açıklama göre, Van Gölü sahilinde temizlik etkinliği yapıldı.
Etkinlik kapsamında Uzman Eller Rehabilitasyon Merkezi çalışanları ve gönüllüler, sahilde biriken çöpleri topladı.
Kıyı ve sazlıklardaki çöpler poşetlere konularak, belediye görevlilerine teslim edildi.