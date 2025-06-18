Van Gölü Sahil Yolu'ndaki Çizgiler Yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü Sahil Yolu'ndaki çizgileri yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte daha güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için başlatılan yol çizgisi yenileme çalışmaları sürüyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, 12 kilometrelik Van Gölü Sahil Yolu'nun çizgileri yenilendi.

Çalışmayla yol çizgileri ve yaya geçitleri daha belirgin hale getirildi.