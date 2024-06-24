Van Gölü'nün masmavi suları ziyaretçilerini ağırlıyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçelerine sınırı bulunan Van Gölü kıyıları, bozulmayan doğası, kumsalı ve temiz suyuyla doğa tutkunları için çekim alanı oldu.

Yaz aylarına girdiğimiz bugünlerde vatandaşlar okul tatili ile birlikte gelen bayram tatilinde kendilerini Van Gölü'nün masmavi sularına attı. Temiz kumsalları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen Van Gölü kıyıları ve masmavi suları havadan drone ile görüntülendi.

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Bitlis'in Van Gölü'ne kıyısı olan Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki sahillerde yoğunluk yaşandı. Özellikle Bitlis'ten daha sıcak olan güney illeri Siirt, Batman ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde sıcaklıklardan bunalanlar Van Gölü'ne akın ediyor.

Serinlemek için kendilerini Van Gölü'nün serin sularına attıklarını belirten vatandaşlardan Ahmet Araç, "Bitlis merkezde oturuyoruz, ailemizle bu sıcak günlerde Adilcevaz'a geldik. Suyun Akdeniz ve Ege sularından bir farkı yok. Bizlerin yanı sıra güneyde bulunan komşu illerimizden de Siirt, Batman ve Diyarbakır'dan da okul tatili ve bayram tatili ile birlikte oldukça yoğun bir ziyaret var" diye konuştu.