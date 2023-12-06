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Van Gölü'nü korumak için İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi devreye alındı

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Gürpınar'da yapılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemede bulundu. Tesis, Van Gölü'nü kirlilikten korumak amacıyla yapıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından, Gürpınar'da yapılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemede bulundu.

VASKİ'nin 2023 Yatırım Programı kapsamında İller Bankası'nın "Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri" (SUKAP) desteğiyle ilçedeki 58 bin metrekarelik alana inşa edilen "İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" kısa süre önce devreye alındı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile tesiste incelemelerde bulunan Balcı, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve diğer görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balcı, gazetecilere, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin, Van Gölü'nü kirlilikten korunmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Van Gölü Koruma Eylem Planı çerçevesinde tesislerin yapıldığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Van merkezde büyük bir biyolojik arıtma tesisimiz ve katı atık bertaraf tesissimiz var. Buradaki İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Gürpınar ilçemizdeki arıtmayı yapıyor. Diğer ilçelerimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar bittiği zaman Van Gölü'nü kirleten kaynakları bertaraf etmiş olacağız. Bu tesisleri kurarak Van Gölü'nün kirletilmesini engelliyoruz. Van Gölü bizim için önemli bir değer. Gelecek nesillere onu koruyarak devretmemiz lazım. Çevre koruma bilincimiz çok yüksek. Büyükşehir belediyesi olarak, Valilik olarak ve diğer kurumlarla hızlı ve güzel bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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