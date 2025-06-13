Van Gölü'ne Düşen Yıldırımlar Görsel Şölen Oluşturdu

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Van Gölü'ne Düşen Yıldırımlar Görsel Şölen Oluşturdu
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü'ne düşen yıldırımlar, geceyi gündüze çevirerek eşsiz bir manzara oluşturdu. Doğa fotoğrafçısı Bülent Akarsu, bu anları ölümsüzleştirdi.

Van Gölü'ne düşen yıldırımlar görsel şölen oluşturdu

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü'ne düşen yıldırımlar görsel şölen oluşturdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gece saatlerinde Van Gölü üzerinde art arda çakan yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi. Yıldırım görüntüleri hem korkuttu hem kartpostallık görüntüsüyle hayran bıraktı. Van Gölü kıyı şeridinde yaşayan Ahlatlı doğa fotoğrafçısı Bülent Akarsu, Van Gölü'ne düşen ve geceyi gündüze çeviren yıldırımların görüntüsünü kaydetti. Van Gölü'ne düşen yıldırımların oluşturduğu görsel şölen izleyenlerde hayranlık uyandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Güncel
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