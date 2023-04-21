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Van Gölü'ne düşen şimşekler geceyi gündüze çevirdi

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Van Gölü'ne düşen şimşekler geceyi gündüze çevirdi Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte Van Gölü'ne düşen şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Van Gölü'ne düşen şimşekler geceyi gündüze çevirdi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte Van Gölü'ne düşen şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün boyu etkili olan gök gürültülü sağanak yağış gece saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmur ile birlikte Van Gölü üzerinde art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem büyüleyici görüntüsüyle hayran bıraktı. Van Gölü kıyı şeridinde evleri bulunan vatandaşlar Van Gölü'ne düşen şimşekleri hem izleme keyfi yaşadı hem de oluşan görsel şöleni telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Güncel

Van Gölü Bitlis Ahlat Güncel Haberler

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