Van Gölü'ne dikkati çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar - Haberler

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Van Gölü'ne dikkati çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar

AA - Harun Nacar - Güncel
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Van Gölü'ne dikkati çekmek için Süphan Dağı'na tırmandılar

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ne dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ne dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Derneğe üye 6'sı kadın 50 kişilik ekip, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı zirvesine tırmandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir araya gelerek yürüyüşe başlayan dernek üyeleri, geceyi 3 bin rakımdaki At Yaylası'nda geçirdi.

Tırmanışın ikinci gününde zirveye ulaşarak "Van Gölü mavi ve temiz kalsın" yazılı pankart açan dernek üyeleri, zirve defterini imzaladıktan sonra Aydınlar beldesine indi.

Dernek Başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz kalması için birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Herkesi doğal güzelliklere sahip çıkmaya davet eden Özel, şunları kaydetti:

"Tüm etkinliklerimizi Van Gölü'ne dikkat çekmek için yapıyoruz. Temiz bir gölü gelecek nesle teslim etmemiz şart. Burada yıllar önce düşen İngiliz uçağının parçalarını gördük. Faaliyetimiz çok güzel geçti. Türkiye'nin hemen her yerinden katılımcı var. Hepsine teşekkür ederim."

AA / Harun Nacar - Güncel

Süphan dağı Van Gölü Türkiye Bitlis Güncel Haberler

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