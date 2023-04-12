- Van Gölü'ne dikkat çekmek için İran'da pedal çevirdiler Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için İran'da pedal çevirdi.

- Van Gölü'ne dikkat çekmek için İran'da pedal çevirdiler

TAHRAN - Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için İran'da pedal çevirdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü'ne dikkat çekmek ve İran ile Türkiye arasında sportif faaliyetleri pekiştirmek amacıyla İran'daki doğaseverlerle buluştu. Derneğin başkan yardımcısı Hüsamettin Gölci öncülüğünde Tebriz şehrine gelen dernek üyeleri, İranlı grupla birlikte pedal çevirdi. Hüsamettin Gölci, "İran'ın Tebriz şehrine geldik. Tebriz bisiklet grubuyla İran'ın meşhur bisiklet tepesine çıktık. Sloganımız 'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın'" diye konuştu.