Van Valisi Ozan Balcı, Van Gölü'nde devam eden temizleme çalışmaları çerçevesinde yıl sonuna kadar 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılacağını söyledi. Van Gölü'nün temizliği hayati öneme sahip olduğunu belirten Balcı, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Van Gölü'nden 2 milyon 700 bin metreküp çamur çıkartılacak

Van Valisi Balcı : "Van Gölü için bütün imkanları seferber ettik"

VAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Gölü'nde devam eden temizleme çalışmaları çerçevesinde yıl sonuna kadar 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılacağını söyledi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, kötü koku ve kirlilikten arındırılıyor. Van Büyükşehir Belediyesinin Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlattığı çalışmalar çerçevesinde geçen yıl başlayan birinci etap dip çamuru ve balçık çalışması tamamlanırken, 2 ve 3. etaplarda da çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Balçık ve dip çamuru temizliği çalışmalarıyla Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakılması hedefleniyor. Titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 1 milyon metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapılırken, sene sonunda ise toplam 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkartılması hedefleniyor.

"Van Gölü'nün temizliği hayati öneme sahip"

Konuya ilişkin konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, Van Gölü'nün sadece ülkenin değil, dünyanın bir zenginliği olduğunu belirtti. Van Gölü'nün ayrıca kültürel bir zenginlik olduğunu ifade eden Vali Balcı, "Van Gölü'nü atalarımızdan aldığımız gibi gelecek kuşaklara da tertemiz bırakmamız lazım. Bizler de temiz tutmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Devletimizin tüm imkan, kabiliyet ve potansiyelini kullanıyoruz. Yaklaşık 80'e yakın aracımız Van Gölü'nde bir buçuk yıldır dip temizliği yapıyor" dedi. Şu ana kadar yaklaşık bir milyon metreküp dip çamuru temizlendiğini dile getiren Balcı, "Çalışmalarımızı bu senenin sonunda tamamlamayı düşünüyoruz. Böylece toplam 2 milyon 700 bin metreküpe ulaşmış olacaktır. Çok önemli ve anlamlı bir çabayı geçekleştirmiş oluyoruz. Temizlediğimiz yerler de gayet güzel oldu. Van Gölü'nün temizliği ve sahil yolu bittiği zaman müthiş bir iş gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Van Gölü'ndeki dip çamuru temizliğine katılan iş makinası operatörü Mikail Külter ise gölün temizlenmesiyle birlikte hem görüntü kirliği hem de kötü kokudan arınmış olacağını kaydetti.