Van Gölü'nden 1 Milyon Metreküp Dip Çamuru ve Balçık Çıkarıldı

VAN Gölü'nü kirlilikten arındırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar gölden 1 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün kirlilikten arındırmak için geçen yıl gölde başlayan 1'inci etap dip çamuru ve balçık çalışması tamamlanırken, 2'nci ve 3'üncü etaplarda da çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda uzun süredir titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık olarak 1 milyon metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan 1'inci etaptaki çalışmalar tamamlanırken, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2'nci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3'üncü etapta ise çalışmalar devam ediyor. 75 iş makinesi ve 80 personel ile yapılan çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkartılacak. Temizlik çalışmalarının tamamlandığı noktalarda ise vatandaşlar sahil kenarında rahatça oturabiliyor.Büyükşehir Belediyesince başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları ile Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakılması amaçlanıyor. (DHA)