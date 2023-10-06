Van Gölü'ndeki hortum bilim insanlarını endişelendirdi

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu :

" Van Gölü'nde 3 hortumun aynı anda gerçekleşmesi çok özel bir durum"

VAN - Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, hortumların okyanuslar gibi geniş alana ihtiyacı olduğunu belirterek, " Van Gölü'nde hortumun yaşanıyor olması çok özel ve önemli bir doğa olayıdır" dedi.

Van'ın merkez Edremit ve Tuşba ilçelerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası Van Gölü'nde 3 ayrı hortum oluşmuştu. Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede görülen hortumlar, karaya doğru bir süre ilerlemiş ve vatandaşlar tarafından da o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Van Gölü'nde ortaya çıkan hortumun küresel iklim değişikliğine bağlı olduğunu savunan Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, böylesi bir doğa olayının gölde görülmesinin çok özel bir durum olduğunu vurguladı.

"Henüz yeni görmeye başladık"

İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel iklim değişikliğinin son yıllarda ekstrem olaylar şeklinde kendini göstermeye başladığını belirtti. Daha önce alışık olunmayan ya da 50-100 yılda karşılaşılan doğa olaylarının çok daha sık görülmeye başlandığını ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Van Gölü'nde gördüğümüz ya da yaşanan hortum olayına ilişkin, daha önceki kayıtlarda göremedim. Ön incelemede de karşılaşmadım. Böyle gezici siklonların oluşabilmesi ve böylesi hortumların gerçekleşmesi aslında çok özel durumların bir sonucudur. Bunu da artık yeni yeni görmeye başladık. Muhtemelen bundan sonra da görmeye başlayacağız" dedi.

"Bu hortumları daha sık aralıklarla göreceğiz"

Van Gölü'nde 3 hortumun aynı anda gerçekleşmesinin çok özel bir durum olduğuna dikkat çeken Alaeddinoğlu, "Görüntülerde 3 hortum görünüyor. Yani üçünün aynı anda gerçekleşmiş olması gerçekten özel bir durumdur. Ancak iklim değişikliği bu tarz doğa olaylarının artık daha küçük göllerde de görülmesine neden oluyor. Muhtemelen biz bundan sonra bu hortumları daha sık aralıklarla göreceğiz. Belki Akdeniz'deki gibi çok büyük su kütlelerini taşımayacak, karaya ulaştığı yerlerde belki çok ciddi zararlar vermeyecek ama özellikle kıyı bölgesine küçük çaplı da olsa zarar vereceğini düşünebiliriz" diye konuştu.

"Hortumun ortaya çıkması iklim değişikliğinin bir sonucu"

İklimdeki sapmanın ve sıcaklıktaki artışın bir sonucu olarak ortaya çıkan ekstrem doğa olaylarından kaynaklı Van Gölü'nde hortumun oluştuğunu dile getiren Alaeddinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl ekstrem sıcaklıkları, ekstrem soğukları görüyorsak; bundan sonra denizlerimizde ve böyle küçük göllerimizde dahi bu tarz hortumları iklim değişikliğinin bir sonucu olarak göreceğiz. Bu tarz olaylar büyük ölçüde daha büyük alana ihtiyaç duyar. Çünkü onun oluşabilmesi için ya çok geniş kara parçasına ya da büyük deniz kütlelerine ihtiyaç vardır. Okyanuslar bunun için en uygun alanlardır. Denizlerde ve kara parçalarında daha küçük olur. Ancak Van Gölü'nde hortumun yaşanıyor olması çok özel ve önemli bir doğa olayıdır."