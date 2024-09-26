Üye Girişi
Haberler

Van Gölü'ndeki Hayalet Ağlar Temizleniyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz sınırlarında bulunan Van Gölü'ndeki balıkçılar tarafından yanlış atılan hayalet ağlar, dalgıçlar tarafından temizleniyor. Yaklaşık 600 metrelik ağın mikrobiyalitlere zarar verdiği tespit edildi.

Van Gölü'ndeki hayalet ağlar dalgıçlar tarafından temizleniyor

BİTLİS - Van Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz sınırları içerisinde balıkçılar tarafından yanlış atıldıkları için hem mikrobiyalitlere hem de inci kefaline zarar veren ağlar, dalgıçlar tarafından temizleniyor.

Van Gölü'nün Adilcevaz kısmında kıyıdan yaklaşık 80 kilometrekarelik alanda bulunan irili ufaklı mikrobiyalitlere balıkçıların ağları takıldı. Dalgıçlar tarafından mikrobiyalitlere takılı vaziyette tespit edilen yaklaşık 600 metrelik ağın çıkarılması için çalışma yapıldı. Adilcevaz'da bulunan Yukarı Deniz Derneği üyeleri, dalış yaparak mikrobiyalitlere takılı ve üzerinde ölü balıkların olduğu ağın 300 metrelik kısmını çıkardı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol, "Bugün Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan mikrobiyalitlere yapmış olduğumuz sportif dalışta büyük bir hayalet ağa denk geldik. Hayalet ağın yaklaşık 600 metre civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Ama bunun sadece yarısını alabildik. Çünkü çok büyük bir çaba, çok büyük bir özveri gerektiriyor. Bu noktada ağın bir parçasını aldık. Diğer ağı da kısmet olursa önümüzdeki dönemlerde temizleyeceğiz. Bu ağın mikrobiyalitlere gerçekten ciddi anlamda zarar verdiğini, yaptığımız çekimlerde gördük. Ülkemizde bütün kara sularımızda hayalet ağlarının ne kadar ekosistemi veya canlılara zarar verdiğini bizler Van Gölü'nde de gördük. Hatta üstünde ölü balıklar vardı, bir tane de yılan vardı. Dolayısıyla böyle bir zarar çıktı. Bizim buradan ikazımız tabii ki balıkçı kardeşlerimiz ekmeklerini sağlayacaklar ama Adilcevaz'ın 3 mil içine ağ atmamalarını rica edeceğiz. Çünkü mikrobiyalitlere ciddi anlamda zarar veriyor. Türkiye'deki birçok kara sularına zarar verilen hayalet ağlar Van Gölü'ne de zarar vermeye başladı. Çünkü mikrobiyalitlere takıldığı zaman bu ağlar geri çıkmıyor. Netice itibariyle mikrobiyalite dolandığı zaman geri toplanması çok zor. Balıkçılar kendi ağlarına ve kendi bütçelerine de zarar veriyor. Çünkü mikrobiyalitlere takıldığı zaman bu noktada ağları geri toplama şansları yok. Biz buna denk geldik. Ciddi anlamda büyük bir zarar verdiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Van Gölü'ndeki Hayalet Ağlar Temizleniyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Güncel

Balıkçılık Adilcevaz Van Gölü Güncel Bitlis Yaşam Çevre Doğa

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direkt yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren detay: Bu durumu hemen düzeltin

Ehliyetini yenilemek isteyenleri isyan ettiren 2 TL detayı

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
İsrail, Lübnan'a kara harekatı düzenleyecek mi? Pentagon'dan açıklama var

İsrail, Lübnan'a kara harekatı düzenleyecek mi? Pentagon'dan açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli? TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Yaşar Alptekin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin biyografisi! Erdoğan, Biden'ın yemeğine neden katılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan neden vazgeçti? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 26 Eylül Altın fiaytları! Gram altın ne kadar, yükseldi mi? BESYO tercihleri başladı mı? BESYO tercihleri nereden ve nasıl yapılır? BESYO tercih kılavuzu! ATV CANLI İZLE 26 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayında son bölüm ne oldu? Cengiz Kandemir'i kim öldür? Motorine zam geliyor! 26 Eylül Perşembe benzin, motorin fiyatları ne oldu? Benzin kaç TL? Güncel fiyatlar... A101 AKTÜEL KATALOĞU 26 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? MEB 30 bin temizlik personeli başvuru ekranı! 30 bin temizlik personeli başvurusu ne zaman başlayacak? BEKÇİLİK BAŞVURUSU 2024 (PA.edu.tr) | Bekçilik başvurusu ne zaman, şartları neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });