Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası fotoğraf tutkunlarını ağırladı

VAN (AA) - Van'da birçok ilden gelen fotoğraf tutkunları ile doğaseverler, baharın tonlarına bürünen ve binlerce martıya ev sahipliği yapan Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası'nı gezdi.

Kış mevsiminde kar altındaki Çarpanak Adası, ilkbaharda Van Gölü'nün ve gökyüzünün eşsiz maviliği, yemyeşil doğası ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Her yıl nisan ve mayısta açmaya başlayan çiçeklerle etkileyici görünüme kavuşan ada, gölün maviliği ve karlı Süphan Dağı ile bütünleşiyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında farklı illerden gelen fotoğrafçı ve doğaseverler, Çitören Mahallesi'nde bir saat süren tekne yolculuğunun ardından adaya ulaştı.

Eşsiz güzelliği görüntülemek için adayı ziyaret eden fotoğrafçılar, tarihi ve doğal güzellikleri ile yumurtlama dönemindeki martıları kayıt altına aldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, AA muhabirine, kentin saklı kalmış güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Birçok ilden gelen 80 fotoğraf tutkunu ile adaya geldiklerini anlatan Bekiroğlu, şöyle konuştu:

"18-22 Mayıs'ta ilimizde foto maraton düzenliyoruz. Bu etkinlik öncesi fotoğrafseverleri buraya getirdik. İlimizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtma gayretindeyiz. Bu anlamda buraya gelenler adanın kendine has güzelliğiyle karşılaştılar. Martıların en yoğun olduğu döneme denk geldik. Baharın başlangıcı ve her yer yemyeşil. Burada çekilecek görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılarak ilimize tanıtım anlamında önemli katkı sağlanacak."

Kültür Şube Müdürü Muhlis Kaya, "Buradaki temel amacımız Van Gölü havzasını Türkiye ve uluslararası anlamda tanıtmak. Buradaki güzel görseli fotoğrafçılarla buluşturduk. Doğanın korunmasına dikkati çekmek istedik. Herkes çok memnun ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Adanın doğal güzelliğine hayran kaldığını dile getiren fotoğraf tutkunu Selim Çelik de "Martıların yumurtlama dönemine denk geldik. Yeşil ve mavinin tüm tonlarının buluştuğu bu yerde doğa bize muhteşem bir ziyafet sunuyor. Martıların sesi, doğanın kokusu bizleri büyüledi." dedi.