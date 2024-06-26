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Van Gölü'nde sürüklenen 4 kişi kurtarıldı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kanoyla Van Gölü'nün açıklarına sürüklenen 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kanoyla Van Gölü'nün açıklarına sürüklenen 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Adilcevaz Dalış Okulu'nun bulunduğu bölgede kano ile Van Gölü'ne açılan dayısı Serkan Çelik ve ağabeyi Koray Çelik'in gölde sürüklendiğini gören Doğuş Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Ardından dayısı ve ağabeyini kurtarmak için dalış okulunda görevli Hamit Dülek ile yanlarına can yeleği alarak kanoyla göle açılan Doğuş Çelik de rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis, UMKE ekipleri, 4 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışması başlattı.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ve Belediye Başkanı Abdullah Akbaba da olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Dron da kullanılarak yapılan çalışma sonucu yerleri tespit edilen 4 kişi, bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bota alınarak Dalış Okulu'na getirildi.

Ambulanslara alınan 4 kişi, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Doğuş Çelik, ağabeyi ile dayısının kano gezintisi sırasında dalga çıktığını belirtti.

Bunun üzerine dönüşe geçen ağabeyi ile dayısının kürek çektikçe uzaklaşmaya başladığını anlatan Çelik, "Sonra birinin kanodan düştüğünü gördüm. İkisinin bir kanoya geçtiğini fark ettik. Bunun üzerine ihbarda bulunduk. Yedek can yelekleriyle yardıma gittik. Bir süre sonra irtibat kesildi. Can yelekli olduğumuz için suda devam ettik. Onların tek kurtulma şansı kanoya tutunmaktı. Çok şükür sağ salim kurtulduk. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Adilcevaz Van Gölü Bitlis Yaşam Güncel Haberler

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