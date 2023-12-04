- Van Gölü'nde sular çekilince balıkçı tekneleri limanda mahsur kaldı Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde suların çekilmesiyle birlikte balıkçı barınağı olarak kullanılan limanının göle açılan kısmının kum ile dolmasıyla birlikte tekneler mahsur kaldı.

- Van Gölü'nde sular çekilince balıkçı tekneleri limanda mahsur kaldı

VAN - Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde suların çekilmesiyle birlikte balıkçı barınağı olarak kullanılan limanının göle açılan kısmının kum ile dolmasıyla birlikte tekneler mahsur kaldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde balıkçı barınağı olarak kullanılan limanının göle açılan kısmının kum ile dolmasıyla tekneler mahsur kaldı. Son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma nedeniyle Van Gölü'ndeki su seviyesi düşerken, buna bağlı olarak bazı barınaklarda balıkçı tekneleri karaya oturdu. Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'nde su seviyesinin azalması nedeniyle balıkçı tekneleri göle açılamıyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 6 saatlik mücadele sonucu teknesini limandan çıkaran Nuri Yıldırım isimli balıkçı, balık dönüşü teknesini liman dışında demirliyor. Geçtiğimiz hafta bölgede yaşan fırtınadan dolayı batma tehlikesi geçiren teknesini bu sefer limana almak isteyen Yıldırım, 2 saatlik zorlu mücadele sonucu teknesini limana koyamadı. Mücadele sırasın teknenin motorunun hararet emesi sonucu limana girmekten vaz geçen Yıldırım, tekneyi tekrar liman dışında demirledi. Yetkililerin bir an önce limanın ağzında biriken kumları temizlemelerini isteyen Yıldırım, limanları temizlenmese bu yıl kimsenin balığa çıkamayacağını söyledi.

"Şu anda birçok balıkçı teknesi limanlarda hapis kalmış durumda"

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, " Van Gölü'nün çekilmesiyle beraber balıkçıların yeni bir sorunu ortaya çıktı. Liman sorunu. Çünkü kıyı kesimlerde yer alan limanlar gölün geriye doğru çekilmesiyle beraber maalesef kullanılamıyor. Şu anda birçok balıkçı teknesi limanlarda hapis kalmış durumda dışarıya çıkamıyorlar. Elimizdeki böyle bir kaynağın hem ekonomik olarak kullanılması hem de ülkemiz için mutlak surette bu sorunu çözülmesi lazım. Balıkçıların limanları açılmalı ve tekrardan oradaki gemiler Van Gölü ile buluşması lazım" dedi.