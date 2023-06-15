Van Gölü'nde su seviyesi düştü, balıkçılar endişeli

VAN Gölü'nün su seviyesi, son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma nedeniyle yaklaşık 2 metre düştü. Kıyılardaki çekilme nedeniyle tekneler karaya oturdu. 20 bini aşkın insanın geçimini inci kefali avcılığından karşıladığını söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "Belki son yağışlarla birlikte insanlar, ' Van Gölü yükselir mi?' diye umutlandı. Fakat gölde ciddi bir yükseliş yok. 15 Temmuz sezon başlayacak. Liman girişlerini derinleştirmemiz ve teknelerin sağlıklı bir şekilde girip çıkmasına imkan tanımamız, acil bir çözüm bulmamız gerekiyor" dedi.

Van Gölü Havzası'nda son yıllarda kar yağışı ve ilkbahar yağmurlarının azalması birçok su kaynağını etkiledi. Bu durum, Van Gölü'nde de 2 metrelik bir düşüş yaşanmasına neden oldu. Geçen yıl Van ve ilçelerinde tekneler karaya oturunca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri 5 bölgedeki balıkçı barınaklarında derinleştirme ve onarım çalışması yapmıştı. Bu yıl da yağışların yeterli olmadığı bölgede balıkçılar yeni sezonda aynı sorunla karşı karşıya kalmaktan endişe ediyor.

Van Gölü'ne kıyısı olan Adır Mahallesi'nde 20 yıldır balıkçılık yapan 5 çocuk babası Murat Ayseli ise tüm geçim kaynağının balıkçılık olduğunu söyledi. Şu anda inci kefali için av yasağı olduğunu ve göle açılmadıklarını belirten Ayseli, geçen yıl göl seviyesinin oldukça düştüğünü ve balıkçı barınaklarından teknelerini çıkaramadıkları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerinin 5 bölgedeki balıkçı barınaklarında derinleştirme ve onarım çalışması yaptığını belirterek, "Fakat su seviyesi düşüyor. Bizi en çok endişelendiren ay temmuz ayı. Suların daha fazla çekildiği ay. Bizde giriş çıkışlarda sıkıntı yaşıyoruz. Şu an kara kara düşünüyoruz. Yeni sezonda ne yapacağız, nasıl avlanmaya çıkacağız bilmiyoruz. Şu an birçok balıkçı bunu düşünüyor. Bundan 5 yıl önce böyle bir problem yoktu. Hatta sular yükseliyordu. Fakat şimdi balıkçılar sorun yaşıyorlar" dedi.