Küresel iklim krizi nedeniyle Van Gölü'nde su kaybı yaşanmaya devam ediyor. Yağışların azalması ve hızlı buharlaşma sonucunda Van Gölü'nün seviyesi düşüş gösteriyor. Tatvan kıyısında yaşanan su kaybı, mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Vatandaşlar, su kaybının kontrol altına alınmasını talep ediyor.

Van Gölü'nde su kaybı devam ediyor

BİTLİS – Küresel iklim krizi nedeniyle Van Gölü'nde gün geçtikçe su kaybı devam ediyor.

Yağışların azalması ve hızlı buharlaşma nedeniyle seviyesinde düşüş yaşanan Van Gölü'nün Tatvan kıyısında çekilme devam ediyor. Tatvan ilçesinin Hanelmalı köyü sahilinde yaşanan su kaybı sonrası mikrobiyalitler ortaya çıkarken, vatandaşlar bu durumun bir an önce kontrol altına alınmasını istiyor.

Su çekilmesinin en çok gözlemlendiği yerin Tatvan olduğunu söyleyen Mehmet Ali Akarsu, "Son 2-3 yıldır Van Gölü'nde ciddi manada su çekilmesi yaşanıyor. Tatvan, Van Gölü'nün en güzel sahillerine sahip bir yer ama maalesef kuraklıktan da nasibini almış bulunmaktadır. Tabi gözlemlerimize binaen söylemek gerekirse suyun çekilmesiyle birlikte mikrobiyalitler de gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Suyun çekilmesi, su yüzeyinde ve su içerisinde yaşayan canlılara da zarar vermektedir" dedi.