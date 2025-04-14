ABD'den Çin'e gözdağı: Gümrük misillemesine devam ederseniz bu sizin için iyi olmaz

Trump'tan vergiye boğduğu Çin'e bir tehdit daha: Sizin için iyi olmaz
Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

Antalya'da kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana Suriye'de önemli görev
Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti

Pandeminin parlayan yıldızıydı! Dev firma konkordato ilan etti

Van Gölü'nde Şiddetli Fırtına Dalgaları Kıyıyı Vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da etkili olan fırtına, Van Gölü'nde dev dalgalar oluşturdu. Özellikle Tuşba ilçesinde dalgaların balıkçı barınağına zarar verdiği bildiriliyor.

Van Gölü'nde fırtına: Dalgalar kıyı şeridini vurdu

VAN - Van'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran fırtına, Van Gölü'nde büyük dalgaların oluşmasına yol açtı.

Van ve çevresinde etkili olan fırtına, Van Gölü'nde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran fırtına, özellikle Tuşba ilçesi kıyılarında büyük dalgaların oluşmasına yol açtı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dalgaların Van Gölü'nün kıyı şeridindeki Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağının istinat duvarlarına vurması dikkat çekti. Rüzgarın oluşturduğu dalgaların taşıdığı kumlar balıkçı barınağının çıkışına sürüklendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.