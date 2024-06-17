Üye Girişi
Haberler

Van Gölü'nde Sıcaktan Bunalanlar Serinlemek İçin Akın Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Van Gölü kıyılarında yoğunluk oluşturdu. Kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler, Edremit ilçesindeki mesire alanlarında ve parklarda zaman geçirdi. Bir yandan piknik yapan vatandaşlar bir yandan da Van Gölü'nde yüzerek serinledi. İstanbul'dan gelen Ebedin İlgin, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek geldiği Van'da eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi. İlgin, 'Hava çok sıcak. Edremit sahilinde piknik yaparak vakit geçiriyoruz. Van Gölü kente ayrı bir güzellik katıyor. Göle sahip çıkılması gerekiyor. Herkesin güzel bir bayram geçirmesini diliyorum.' dedi.

Van'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Van Gölü kıyılarında yoğunluk oluşturdu.

Kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler, Edremit ilçesindeki mesire alanlarında ve parklarda zaman geçirdi.

Bir yandan piknik yapan vatandaşlar bir yandan da Van Gölü'nde yüzerek serinledi.

İstanbul'dan gelen Ebedin İlgin, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek geldiği Van'da eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

İlgin, "Hava çok sıcak. Edremit sahilinde piknik yaparak vakit geçiriyoruz. Van Gölü kente ayrı bir güzellik katıyor. Göle sahip çıkılması gerekiyor. Herkesin güzel bir bayram geçirmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı İstanbul Van Gölü Edremit Göle Van Yaşam Güncel Haberler

Saadet ve Gelecek Partileri 'Abdullah Gül' iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok

Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok

 Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor

 Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim

 İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü

İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title