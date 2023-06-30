Van Gölü'nde Serinlemek İçin Giren 2 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü'ne serinlemek için giren 2 kişi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Diğer 5 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olayın ardından Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri bölgeye sevk edildi ve cansız bedenlere ulaşıldı. Cenazeler otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.