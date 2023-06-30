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Van Gölü'nde Serinlemek İçin Giren 2 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Van Gölü'nde Serinlemek İçin Giren 2 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Güncel Haberler

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü'ne serinlemek için giren 2 kişi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Diğer 5 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olayın ardından Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri bölgeye sevk edildi ve cansız bedenlere ulaşıldı. Cenazeler otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Van'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Çarpanak Adası yakınlarında göle giren 7 kişiden 2'si akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu, 5 kişi de kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Gölde arama yapan ekipler, yaşları 21 olan F. E. ile M.G'nin cansız bedenine ulaştı.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Van Gölü Tuşba Van Güncel Haberler

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