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Van Gölü'nde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
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Van Gölü'nde ölü bulunan kişinin kimliği belirlendi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nde bulunan cesedin İranlı Hasen Aslani'ye (46) ait olduğu belirlendi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü'nde bulunan cesedin İranlı Hasen Aslani'ye (46) ait olduğu belirlendi.

Tatvan ilçesinde dün Van Gölü'nde erkek cesedi gören kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin üzerinde İranlı Hasen Aslani'ye ait kimlik çıktı. Yetkililer, Aslani'nin ailesine ulaşmak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Van Gölü Bitlis Güncel Haberler

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